В США почти три четверти граждан обеспокоены кибератаками со стороны РФ и Китая

Большинство американцев обеспокоены кибератаками на критически важные объекты инфраструктуры, в частности на финансовый сектор и сектор национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели Центр связей с общественностью Associated Press-NORC и Институт Пирсона Чикагского университета.

Исследование показало, что примерно три четверти опрошенных особенно обеспокоены кибератаками со стороны российского и китайского правительств, а чуть больше половины — из-за атак со стороны преступных кибергрупп.

Атаки на финансовые учреждения вызвали серьезную обеспокоенность: более 90% респондентов были очень или частично обеспокоены угрозами для своих данных в случае атаки на них. Более 90% респондентов также были озабочены атаками на системы национальной безопасности и обороны, медицинские учреждения и сектор энергетики.

— Общественность явно обеспокоена кибератаками, и многие американцы рассматривают их как потенциальный результат международного конфликта. Результаты опроса показывают, что американцев гораздо больше беспокоят кибератаки из Китая и РФ, чем те, что принадлежат к другим правительствам, группам или отдельным лицам, — заявила исполнительный директор отдела внешних связей Института Пирсона Шейла Кохантеб.

Существует значительный раскол в беспокойстве по возрасту респондентов. Более 75% респондентов старше 60 лет были обеспокоены кибератаками, тогда как менее половины респондентов в возрасте от 18 до 29 лет также были обеспокоены. Согласно опросу, пожилые люди также были более обеспокоены атаками со стороны правительств России или Китая, чем молодежь.

Российское правительство было связано с обнаруженным в декабре взломом SolarWinds. Тогда были взломаны многочисленные федеральные учреждения США и 100 групп частного сектора. Через несколько месяцев связанные с правительством китайские хакеры использовали уязвимости на сервере Microsoft Exchange, чтобы сломать тысячи групп.

Атаки в мае на Colonial Pipeline и производителя мяса JBS в США со стороны отдельных российских киберпреступных группировок поставили под угрозу ключевые цепочки поставок, в то время, когда школы, больницы и правительственные группы сильно пострадали из-за пандемии.

В апреле президент США Джо Байден ввел санкции против России в связи с хакерством SolarWinds, а США и союзные страны официально обвинили правительство Китая в использовании Microsoft Exchange Server этим летом.

Источник: The Hill