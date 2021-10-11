В США подозревают инженера Военно-морских сил и его жену в попытке продать за границу секретную информацию об американских атомных подводных лодках. Супругов уже задержали по обвинению в шпионаже.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США, жители города Аннаполис (штат Мэриленд) Джонатан и Диана Тоеббе в течение почти года передавали секретные данные агенту ФБР, который выдавал себя за представителя иностранного государства.

Секретная информация касалась конструкции военных кораблей с ядерными двигателями.

Джонатан Тоеббе имел доступ к этим данным, поскольку работал инженером-ядерщиком в программе по разработке атомных установок в ВМС США. Перед трудоустройством он прошел проверку службы национальной безопасности и был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну.

Речь идет о сведениях, касающихся дизайна, работы и характеристик реакторов, которые используются в атомных подводных лодках.

По данным следствия, 1 апреля 2020 года Джонатан Тоеббе отправил по почте иностранному правительству часть секретных данных и предложил наладить контакт для передачи остальной информации.

Это письмо перехватили в ФБР. Впоследствии Тоеббе начал переписываться с помощью зашифрованной электронной почты с человеком, которого он считал представителем иностранного правительства. Однако на самом деле это был агент ФБР под прикрытием.

Тоеббе вел эту переписку в течение нескольких месяцев, после чего договорился о передаче секретной информации в обмен на тысячи долларов в криптовалюте.

8 июня 2021 года Тоеббе получил от агента ФБР предоплату в размере 10 000 долларов. В том же месяце супружеская пара отправилась в кафе в Западной Вирджинии. Там Тоеббе с помощью жены спрятал в заранее определенном месте SD-карту с секретными данными, которую перед этим поместил в половину сэндвича с арахисовым маслом.

После получения SD-карты агент ФБР отправил мужчине платеж в размере 20 000 долларов в криптовалюте. В ответ Тоеббе прислал по электронной почте ключ дешифрования SD-карты.

Во время проверки SD-карты было обнаружено, что она содержит данные с ограниченным доступом, касающиеся атомных подводных лодок.

28 августа этого года супруги выполнили похожую операцию по передаче данных, спрятав носитель в пачке жевательной резинки. На этот раз Тоеббе получил 70 000 долларов вознаграждения в криптовалюте и также передал ключ дешифрования SD-карты.

А 9 октября супругов арестовали сотрудники ФБР и службы криминальных расследований ВМС США.

Против задержанных выдвинуты обвинения в преступном сговоре с целью передачи иностранному государству информации, касающейся конструкции американских атомных подводных лодок, а также в нарушении закона об атомной энергии.

Какой именно стране супруги Тоеббе хотели передать секретные данные, в Минюсте США не уточняют.

Летом этого года в Лос-Анджелесе арестовали Томаса Баррака – миллиардера и давнего соратника бывшего президента США Дональда Трампа. Баррака заподозрили в шпионаже для ОАЭ.

Источник: Министерство юстиции США