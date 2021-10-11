Правительство Соединенных Штатов Америки возобновило иммиграционную лотерею Green Card, победители которой получают право на постоянное проживание в США.

Так, власти США официально открыли программу визовых лотерей в начале нового фискального года.

Администрация американского лидера Джо Байдена на днях объявила о начале онлайн-регистрации участников Диверсификационной визовой программы на 2023 год (речь идет о лотерее Green Card – Зеленая карта).

Как отмечает издание Voice of America, ранее Конгресс США разрешил выдавать иммигрантам до 55 тыс. “зеленых карт” в год – для содействия разнообразию в США.

Регистрация началась задолго до начала 2023 фискального года, чтобы было время для обработки заявлений. Однако, как отмечают журналисты, наблюдаются частые задержки с обработкой документов победителей лотерей прошлых лет (в частности из Афганистана, Египта, Перу, Ирана и т.д.). Эта ситуация уже вызвала судебные иски.

Принимая новые заявки, официальные лица США признают серьезное отставание в обработке уже существующих, многие из которых были поданы еще во время президентства Дональда Трампа. Рассмотрение документов замедлилось из-за пандемии коронавируса.

Согласно правилам, право на получение визы Green Card не переносится на следующий год, а весь процесс оформления должен быть завершен в течение 12 месяцев.

Поэтому некоторые победители визовой лотереи объединились и подали иск к правительству США, чтобы получить необходимые документы для иммиграции в страну.

Вместе с тем представитель Государственного департамента США в комментарии изданию объяснил, что победа в лотерее Green Card еще не означает автоматического получения визы.

– Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа просто означает, что человек имеет право принять участие в программе получения иммиграционных виз, — подчеркнули в Госдепе.

Стоит отметить, что в 2017 году тогдашний американский лидер Дональд Трамп инициировал запрет на въезд в США для жителей ряда стран, где большинство населения составляют мусульмане.

Этот указ коснулся не только мусульман, но и владельцев Green Card. В частности, жители Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Судана, которые имели Green Card и выехали за пределы США, не могли вернуться обратно в страну.

В марте 2020 года Трамп закрыл консульства по всему миру из-за пандемии коронавируса, что также повлияло на визовую программу. А затем Белый дом объявил о запрете некоторых иммиграционных виз, аргументируя это необходимостью защитить американскую экономику.

Из-за таких действий предыдущей американской власти для тысяч победителей лотереи Green Card была заблокирована возможность прибыть в США.

По данным журналистов, которые ссылаются на правительственные документы, когда летом 2020 года начали открываться консульства США, их сотрудникам было предписано обрабатывать такие визы в последнюю очередь.

Из-за задержек адвокаты иммигрантов подали в суд. В прошлом месяце суд приказал администрации Байдена возобновить рассмотрение документов победителей визовой лотереи Green Card.

А недавно окружной судья в Вашингтоне Амит Мехта издал приказ о выделении около семи тысяч виз для победителей лотереи. Официальные лица США настаивали, что задержки были обусловлены пандемией коронавируса, однако этот аргумент не убедил судью.

Источник: Voice of America, Государственный департамент США