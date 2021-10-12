Greenpeace во Франции устроил акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь

Экологические активисты от организации Greenpeace во Франции организовали акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь.

Мероприятие прошло перед зданием промышленной компании Orano.

Активисты Greenpeace установили перед зданием фирмы 15 металлических боче, на которых были изображены обозначения радиационной опасности.

Также стало изветно, что радиоотходы перевозят в город Северск, что в РФ.

Ранее французское отделение Greenpeace провело расследование, в результате которого выяснило, что вывоз радиоактивных отходов в Россию возобновился после одиннадцатилетнего перерыва. Согласно расследованию, в январе-феврале текущего года Orano отправило сотни тонн использованного урана Росатома.

По информации организации, активисты получили снимки со спутников, на которых зафиксировали тысячи бочек, находящихся на открытом воздухе в Северске.

В Greenpeace отмечают, что вывоз радиоактивных отходов из стран Евросоюза в третьи страны может быть осуществлен только при соблюдении строгих условий, среди которых обеспечение безопасной транспортировки и организации логистических операций должным образом.

В июне 2020 года Сибирь охватила вторая волна лесных пожаров. По состоянию на начало июля, огонь охватил уже более 3 млн гектаров.

Уже сейчас пожары 2020 года побили рекорд по выбросу углекислого газа в атмосферу пожаров в 2019 году.

В Красноярском крае и Иркутской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Российское отделение Greenpeace акцентирует внимание на том, что пожары 2019 года ничему так и не научили властей.

Источник: Greenpeace