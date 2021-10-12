Сегодня, 12 октября, в Италии состоится внеочередная встреча лидеров G20 по Афганистану. Об этом говорится на сайте итальянского правительства.
Инициатива собрания принадлежит премьер-министру Италии Марио Драги, который председательствует на саммите G20.
Обсуждение начнется в 13.00 (14.00 по киевскому времени – Ред.).
Лидеры G20 примут участие в саммите дистанционно, в формате “за закрытыми дверями”.
По результатам принятых решений Марио Драги отчитается во время пресс-конференции.
9-10 октября в катарской столице Дохе США впервые на официальном уровне встретились с представителями группировки Талибан после захвата власти в Афганистане.
Причиной встречи стало то, что со времени, как талибы взяли контроль над Афганистаном, произошло несколько терактов. Так, 8 октября смертник убил и покалечил более 100 человек в шиитской мечети на территории афганской провинции Кундуз.
Однако талибы отказались сотрудничать с Соединенными Штатами в борьбе с группировкой Исламское государство и другими террористами.
Все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул группировка Талибан захватила 15 августа.
Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.
Источник: Governo Italiano