Сегодня, 12 октября, в Италии состоится внеочередная встреча лидеров G20 по Афганистану. Об этом говорится на сайте итальянского правительства.

Инициатива собрания принадлежит премьер-министру Италии Марио Драги, который председательствует на саммите G20.

Обсуждение начнется в 13.00 (14.00 по киевскому времени – Ред.).

Лидеры G20 примут участие в саммите дистанционно, в формате “за закрытыми дверями”.

По результатам принятых решений Марио Драги отчитается во время пресс-конференции.

9-10 октября в катарской столице Дохе США впервые на официальном уровне встретились с представителями группировки Талибан после захвата власти в Афганистане.

Причиной встречи стало то, что со времени, как талибы взяли контроль над Афганистаном, произошло несколько терактов. Так, 8 октября смертник убил и покалечил более 100 человек в шиитской мечети на территории афганской провинции Кундуз.

Однако талибы отказались сотрудничать с Соединенными Штатами в борьбе с группировкой Исламское государство и другими террористами.

Все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул группировка Талибан захватила 15 августа.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Источник: Governo Italiano