На Крите произошло мощное землетрясение — погиб человек

На греческом острове Крит произошло землетрясение 6,3 по шкале Рихтера, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.

— Толчки зафиксированы в 9:17 по киевскому времени. Эпицентр находился на глубине 8,7 км в 7 км от города Трапсано, — передали на сайте Геологической службы США.

После этого землетрясения последовало несколько афтершоков магнитудой 4,6 и 4,5.

Мэр города Аркалохори рассказал, что два человека оказались в ловушке после того, как несколько церквей и другие здания были повреждены, а один человек погиб.

Издание также опубликовало снимки поврежденных землетрясением зданий и заваленных камнями дорог.

Как сообщал Укринформ, 26 сентября у побережья района Датча юго-западной турецкой провинции Мугла в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4.

Сейсмолог Ефтимис Леккас, возглавляющий Греческую организацию планирования и защиты от землетрясений (OASP), заявил государственному телеканалу ERT, что землетрясение во вторник произошел не из того же эпицентра, что и 27 сентября.

На испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По информации СМИ, всю прошедшую неделю на территории острове и его окрестностей фиксировали повышенную сейсмическую активность.

Источник: Ekathimerini

Фото: Ekathimerini