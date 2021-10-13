Острова — это таможенный рай. Из-за отсутствия налога на прибыль здесь прячут свои доходы сильные мира сего. На островах зарегистрировано более трети всех так называемых оффшорных компаний.

Но что хорошо для одних — плохо для других. Пока кучка островитян и их богатые клиенты зарабатывают, миллионы других людей нищенствуют из-за того, что страны недополучают налоги.

По разным оценкам в таких налоговых хабах ежегодно скрывается просто космическая сумма — $30 триллионов.

Международная группа журналистов-расследователей разоблачила новые данные о влиятельных богачах и их оффшорных операциях. Около 400 политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса из 90 стран. Это самый большой слив данных о финансовых операциях, который когда-либо получали журналисты. В историю он войдет как Pandora Papers.

Всего в списке расследования 35 лидеров стран — бывших и действующих. В частности, президент Украины и близкое к нему окружение со времен работы в 95 квартале.

Журналисты издания Слідство.Інфо нашли документы нескольких десятков офшорных фирм, якобы зарегистрированных кварталовцами в 2012 году. Больше всего вопросов вызвала транзакция в оффшорах на $40 млн, которую Студия получила 9 лет назад от ПриватБанка. За что Квартал получил тогда такую ​​сумму от самого большого банка страны — до сих пор непонятно.

Экс-президент Петр Порошенко, который сейчас в оппозиции к власти, предполагает, что это была схема по отмыванию денег.

Оппоненты пятого президента упрекают его, что он сам в 2016-м был фигурантом оффшорного скандала — известного как Panama Papers.

Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего отмечает, что Pandora Papers впервые за 2,5 года показала избирателю Зеленского, что он точно такой же политик, как и все остальные.

Как бы там ни было, но украинские политики и бизнесмены продолжают пользоваться офшорами.

А почему же тогда не сделать так, чтобы бизнесменов защищало украинское право? В Слуге народа говорят, что уже приняли антиоффшорный закон, который заработает со следующего года. И тогда, мол, уже никто не сможет отмывать деньги в оффшорах.

Против оффшоров активнее начали бороться и ведущие западные страны. К этому их подталкивают экономический кризис и рост неравенства в доходах. Поэтому традиционные политические силы теряют влияние на Западе и к власти нередко приходят популисты.

Большинство стран мира договариваются о взаимном открытии информации по счетам. Скрыть свои средства где-то на островах становится все труднее. Хотя, как показывает опыт, богатые и влиятельные очень часто придумывают новые теневые схемы.

Оффшоры как феномен существует уже около 100 лет. Их облюбовали слишком много состоятельных людей, чтобы так быстро разрешить уничтожить эту систему.