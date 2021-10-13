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Марія Степанюк |

Скандал в Германии: неонациста похоронили в пустой еврейской могиле

кладовище у Німеччині, єврейські могили

В Германии протестантская церковь и другие органы власти осудили использование пустого места, где был похоронен еврейский профессор музыки, для захоронения неонациста.

Останки профессора Макса Фридлендера перезахоронили в другом месте еще в 1980 году, но надгробный памятник до сих пор напоминает, что он был похоронен на кладбище Штансдорф, недалеко от Потсдама.

В пятницу, 8 октября, после одобрения на повторное использование могилы, в ней похоронили отрицателя Холокоста. Местный епископ назвал этот инцидент “ужасной ошибкой”.

Профессор Фридлендер, который умер в 1934 году, был из еврейской семьи, но ходил в протестантскую церковь. Он был певцом и музыковедом, который специализировался на творчестве Франца Шуберта.

Немецкие СМИ сообщают, что мужчину, которого похоронили на участке, где ранее был захоронен профессор, зовут Генри Хафенмайер. Он был отрицателем Холокоста, блогером и имел связи с неонацистскими группами.

Сторонники неонацистов принесли на могилу венки с националистическими посланиями и лентами, украшенными символом железного креста времен нацистской эпохи. Они поставили портрет 48-летнего Хафенмайера перед огражденным надгробием профессора Фридлендера.

Похороны Хафенмайера посетил неонацист Хорст Малер, который долгое время находился в тюрьме за подстрекательство к расизму.

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Епископ Кристиан Штеблейн, который возглавляет церковь в той части Германии, заявил, что захоронение Хафенмайера в могиле Фридлендера было “ужасной ошибкой и шокирующей событием, учитывая нашу историю”. Он отметил, что следует немедленно рассмотреть изменение этого решения.

Известно, что Хафенмайер публиковал в своем блоге антисемитскую пропаганду под названием Конец лжи и прославлял нацизм.

Президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер сказал, что он шокирован случившимся. Он добавил, что этим поступком неонацисты осквернили память еврейского профессора.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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