В Германии протестантская церковь и другие органы власти осудили использование пустого места, где был похоронен еврейский профессор музыки, для захоронения неонациста.

Останки профессора Макса Фридлендера перезахоронили в другом месте еще в 1980 году, но надгробный памятник до сих пор напоминает, что он был похоронен на кладбище Штансдорф, недалеко от Потсдама.

Pietätlos: Hafenmayers Urne wurde auf ein historisches Grab des 1934 verstorbenen Musikwissenschaftlers Prof. Dr. Max Friedlaender beigesetzt. Die Neonazis hielten eine Zeremonie vor dem schwarz abgehängten Grabstein ab. Ein entsprechendes Bild verbreitete Nerling via Telegram. pic.twitter.com/rquvLvz0ym — Friedensdemo-Watch (@FriedensWatch) October 9, 2021

В пятницу, 8 октября, после одобрения на повторное использование могилы, в ней похоронили отрицателя Холокоста. Местный епископ назвал этот инцидент “ужасной ошибкой”.

Профессор Фридлендер, который умер в 1934 году, был из еврейской семьи, но ходил в протестантскую церковь. Он был певцом и музыковедом, который специализировался на творчестве Франца Шуберта.

Немецкие СМИ сообщают, что мужчину, которого похоронили на участке, где ранее был захоронен профессор, зовут Генри Хафенмайер. Он был отрицателем Холокоста, блогером и имел связи с неонацистскими группами.

Сторонники неонацистов принесли на могилу венки с националистическими посланиями и лентами, украшенными символом железного креста времен нацистской эпохи. Они поставили портрет 48-летнего Хафенмайера перед огражденным надгробием профессора Фридлендера.

Похороны Хафенмайера посетил неонацист Хорст Малер, который долгое время находился в тюрьме за подстрекательство к расизму.

Епископ Кристиан Штеблейн, который возглавляет церковь в той части Германии, заявил, что захоронение Хафенмайера в могиле Фридлендера было “ужасной ошибкой и шокирующей событием, учитывая нашу историю”. Он отметил, что следует немедленно рассмотреть изменение этого решения.

Известно, что Хафенмайер публиковал в своем блоге антисемитскую пропаганду под названием Конец лжи и прославлял нацизм.

Президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер сказал, что он шокирован случившимся. Он добавил, что этим поступком неонацисты осквернили память еврейского профессора.