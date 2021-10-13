Сильнейшее наводнение на севере Китая унесло жизни 29 человек

Разрушительное наводнение на севере Китая унесла жизни 29 человек.

14 человек погибли в результате падения автобуса в воду. Еще 37 человек, которые ехали в автобусе, были спасены, из которых семь были госпитализированы. Водителя задержали.

Авария произошла в понедельник после наводнения во время сильных дождей, разрушенных домов и урожая в двух провинциях вблизи столицы страны Пекина.

Водитель игнорировал предупреждения не переезжать мост, который почти был покрыт водой.

Между тем в Китае, Греции и на острове Ла-Пальма, что на Канарских островах бушуют стихии.

Поднебесную накрыл 17-й тайфун в год — Lionrock. В южных провинциях, в частности в курортном Хайнане, скорость ветра местами достигала 180 км / ч, а дождя выпало до 300 мм.

В одной из сельских местностей поле превратилось в озеро. В городе же столь стремительно заливало улицы, люди, чтобы не утонуть, залезали на деревья.

Впоследствии на помощь им пришли спасатели на лодках. Через бурные потоки спасатели переводили жителей города с помощью специальных орудий.