В аварии автобуса в Непале погибли до 30 пассажиров

По меньшей мере 28 человек погибли, а многие другие получили ранения в аварии автобуса на северо-западе Непала.

Транспортное средство съехал с дороги и упал на склон холма в районе Мугу. Причины катастрофы неизвестны, но некоторые отчеты свидетельствуют о том, что в автобусе возникла проблема с отказом тормозов. На снимках, опубликованных местными СМИ, видно, как спасатели перевозят людей и, казалось, личные вещи, такие как дорожные сумки.

Они добавили, что многие из автобусов, возможно, ехали домой после празднования дашайн — большого религиозного праздника в Непале и Индии.

Более десятка людей лечились от травм, некоторые из них были доставлены в соседней больнице.

В Житомирской области 41-летний водитель легкового автомобиля сбил насмерть подростка и сразу ушел с места ДТП. Виновник был на момент аварии пьян.

ДТП на Житомирщине произошло в понедельник, 11 октября, вблизи села Веприн Вишевицькои общины.

Человек, который работает в лесном хозяйстве, сбил 14-летнего парня и даже не пытался ему помочь.

Приехав на место ДТП около 20.10 правоохранители увидели другого 14-летнего парня.