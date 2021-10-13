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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд

Конгрес США

Во избежание дефолта палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря 2021 года.

Голосовали по законопроекту в прямом эфире сайта американского Конгресса.

Сейчас законопроект направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее документ, по поводу которого прошли длительные дебаты между демократами и республиканцами, был принят Сенатом США.

В Штатах потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения.

В начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении, чтобы избежать дефолта, необходимо было законодательно оформить до 18 октября.

Достижение временного компромисса дает республиканцам и демократам время до 3 декабря, чтобы договориться о будущем лимите госдолга.

Республиканцы выступают категорически против повышения потолка госдолга, заявляя, что это приведет к дальнейшему росту государственных расходов.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

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Источник: AP News

Фото: Getty Images

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