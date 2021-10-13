В Беларуси открыли новое дело против оппозиционерки Светланы Тихановской, которая была конкурентом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.

Так, следственный комитет Беларуси открыл дело по статье 382 УК (Самовольное присвоение звания или власти должностного лица). По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

По этому же делу фигурирует еще один лидер белорусской оппозиции – Павел Латушко, бывший министр культуры Беларуси.

– Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций, — утверждают в следственном комитете Беларуси.

Это уже не первое уголовное дело, которое открыли в Беларуси против Светланы Тихановской. Другие открытые дела касаются: якобы создания экстремистского формирования и руководства им; призывов к свержению или изменению конституционного строя Беларуси; заговора с целью захвата государственной власти; приготовления к массовым беспорядкам и тому подобное.

Еще несколько дел открыли в Беларуси и против Павла Латушко: в частности, по статье о якобы заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Конкурентом Александра Лукашенко на них была Светлана Тихановская.

ЦИК Беларуси объявила победителем Лукашенко, утверждая, что за него проголосовали более 80% избирателей. В то же время избирательный штаб Тихановской не признал итоги голосования (там настаивали, что за их кандидата проголосовало 70-80% граждан).

Из-за возможных фальсификаций результатов выборов на улицы Беларуси вышли тысячи людей: прошли массовые акции протеста, которые жестоко подавлялись силовиками.

Также прошли аресты представителей оппозиции – соратников Тихановской. Сама же оппозиционерка покинула территорию Беларуси и прибыла в Литву.

Впоследствии Следственный комитет Беларуси сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской.

Из-за этих событий Евросоюз ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и белорусских чиновников.

Источник: Белсат, Zerkalo.io