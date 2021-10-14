В польском городе Тарунов задержали 27-летнего украинца, который убил семилетнего сына и травмировал жену. Мужчина признался в совершенном и объяснил свои мотивы.

Гражданин Украины Дмитрий подтвердил, что именно он напал на сына Максима и жену Анастасию с ножом. В день покушения он пошел на кухню, напился воды, взял нож и ударил мальчика и женщину.

Задержанный объяснил правоохранителям, что он хотел убить сына и жену, чтобы якобы защитить семью от чего-то плохого.

В то же время мужчина не смог аргументировать, что именно семьи угрожало. По словам Дмитрия, это была какая-то группа, которая якобы планировала посадить его и жену в тюрьму и забрать сына и все, что у них было.

Поэтому он решил намеренно убить членов семьи, а затем наложить руки на себя, прыгнув со второго этажа, и все ради якобы спасения.

Местная прокуратура уже выдвинула украинцу обвинения. В то же время эксперты проверяют, осознавал ли он в момент совершения преступления свои действия, и является ли он вменяемым.

Сейчас суд решил арестовать Дмитрия на три месяца. Однако за содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Об инциденте в украинском семье в Польше стало известно 5 октября. Конфликт произошел внутри квартире, которую они несколько месяцев арендовали.

Тогда же мужчину с ранениями нашли возле дома, а женщина убежала к соседям.

После этого ребенка госпитализировали с колотыми и резаными ранами. Однако в больнице мальчик умер.

В то же время мужчину и женщину начали допрашивать. Так, жена нападающего призналась, что муж проходил психиатрическое лечение.

Источник: Se.pl.