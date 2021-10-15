Миллиардер Роберт Дерст получил пожизненное за убийство подруги 21-летней давности

Миллиардера и наследника империи недвижимости Роберта Дерста, которого признали виновным в убийстве первой степени тяжести в прошлом месяце, приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Такое решение принял суд в Лос-Анджелесе.

Слушания начались с того, что обвинение предоставило аргументы того, как команда защиты подала ходатайство о новом судебном разбирательстве. Судья Марк Виндхем отклонил ходатайство. Позже защита заявила, что будет обжаловать это решение.

78-летний Дерст, у которого рак мочевого пузыря и другие заболевания, не явился на приговор, но был в суде в четверг, находясь в инвалидной коляске, в маске.

На судебном заседании сын потерпевшей, Сареб Кауфман, описал свою мать как “эксцентричную, бодрую и очень щедрую. Иногда нуждающуюся и взволнованную, но чрезвычайно умную и остроумную”.

Друг убитой Дени Маркус сказал, что она была “абсолютно необычным, незабываемым, блестящим человеком, у которого трагически отобрали жизни”.

Суд установил, что Дерст застрелил Бергман перед ее разговором с полицией из-за опасений, что женщина может раскрыть детали исчезновения его жены в 1982 году. Вероятно, что миллиардер тоже убил ее, но обвинения Дерсту не предъявляли из-за недостаточности улик.

Сам миллиардер годами утверждал, что не знает, куда исчезла его жена Кэтлин Маккормак-Дерст и не имеет понятия, кто убил его подругу. Во время суда миллиардер не признал свою вину.

Случайное признание во время съемок HBO

Миллиардер случайно признался в убийстве Сьюзен Бергман во время съемок документального сериала HBO Тайны миллиардера (The Jinx).

Его арестовали в Новом Орлеане в 2015 году незадолго до выхода этой серии в эфир.

Дерст застрелил Сьюзен Берман у нее дома в Беверли-Хиллз в Калифорнии в 2000 году.