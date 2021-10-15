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Абрамова Юлія |

В Москве десятки неизвестных в масках сорвали показ фильма о Голодоморе Агнешки Холланд

В Москве десятки неизвестных в масках сорвали показ фильма о Голодоморе Агнешки Холланд

В Москве во время сеанса просмотра фильма польского режиссера Агнешки Холланд Гарет Джонс/Цена правды в офисе правозащитного центра Мемориал, который признан российскими властями иностранным агентом, совершили нападение десятки неизвестных в масках.

Полиция закрыла в офисе Мемориала 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез ленту в офис для показа.

По словам полицейских, они собирались провести осмотр места происшествия в помещениях Мемориала, а позже заявили об изъятии техники. Пропустить в здание адвокатов силовики отказались.

Юрист Мемориала Наталья Морозова заявила, что полиция ждет подкрепления, чтобы изымать технику.

Позже в офис Мемориала приехали сотрудники аварийной службы, которых пропустили внутрь. После их приезда полицейские начали изымать технику.

Полицейские изъяли и систему охранной сигнализации под видом видеорегистраторов, что является нарушением промышленной безопасности и предусматривает опечатывания здания, объяснила юрист Мемориала Ирина Кутилова.

Когда в зал влетели неизвестные в масках и приказали всем лежать, посетители испугались, поскольку подумали, что стали жертвами захвата заложников. Позже нападавшие зашли на сцену, назвав присутствующих фашистами, начали выкрикивать лозунги Долой! и Иди!

Подробностей о нападавших и причины их поступка пока не сообщается.

Источник: Медуза

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