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Дмитро Кудрявцев |

Инцидент с кораблями в Японском море: США обвинили Россию во лжи

Инцидент с кораблями в Японском море: США обвинили Россию во лжи

Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты Америки в попытке вторжения в территориальные воды РФ в Японском море.

Оборонное ведомство объявило, что 15 октября американский эсминец Chafee двигался в сторону российских вод, но противолодочный корабль Адмирал Трибуц ему помешал.

Уточняется, что корабли сблизились примерно на 60 метров друг к другу. После предупреждения USS Chafee сменил курс и пошел в противоположную сторону.

В США обвинения российского оборонного ведомства назвали ложными. По данным Тихоокеанского флота, эсминец готовился к воздушным операциям в международных водах.

— Заявление Министерства обороны РФ о взаимодействиях между кораблями обеих стран неверна, – сообщили в Тихоокеанском флоте США.

Уточняется, что взаимодействие между двумя кораблями было профессиональным и безопасным.

В США подчеркнули, что продолжат действовать в районах, в которых это разрешено международным правом.

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Источник: Тихоокеанский флот США

Фото: Шестой флот ВМС США

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