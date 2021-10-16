Инцидент с кораблями в Японском море: США обвинили Россию во лжи

Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты Америки в попытке вторжения в территориальные воды РФ в Японском море.
Оборонное ведомство объявило, что 15 октября американский эсминец Chafee двигался в сторону российских вод, но противолодочный корабль Адмирал Трибуц ему помешал.
Уточняется, что корабли сблизились примерно на 60 метров друг к другу. После предупреждения USS Chafee сменил курс и пошел в противоположную сторону.
#Видео Большой противолодочный корабль Тихоокеанского Флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России#Минобороны #АрмияРоссии #ТОФ #ВМФ #Корабли pic.twitter.com/l3lMxaBUKn
— Минобороны России (@mod_russia) October 15, 2021
В США обвинения российского оборонного ведомства назвали ложными. По данным Тихоокеанского флота, эсминец готовился к воздушным операциям в международных водах.
— Заявление Министерства обороны РФ о взаимодействиях между кораблями обеих стран неверна, – сообщили в Тихоокеанском флоте США.
Уточняется, что взаимодействие между двумя кораблями было профессиональным и безопасным.
В США подчеркнули, что продолжат действовать в районах, в которых это разрешено международным правом.
Источник: Тихоокеанский флот США
Фото: Шестой флот ВМС США