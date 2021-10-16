Не отпускают из больницы: стало известно о состоянии Билла Клинтона

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон, попавший в больницу с урологической инфекцией, чувствует себя гораздо лучше.

По словам его официального представителя Анхеля Урена, несмотря на это, пациента пока не торопятся отпускать домой.

Клинтону, который проходит лечение в Калифорнии, выписали антибиотики. Врачи порекомендовали политику остаться в больнице еще как минимум на одну ночь.

Как отметил Урена, экс-президент США не расстраивается и выражает благодарность за пожелания ему скорейшего выздоровления.

Информация о госпитализации Клинтона появилась 15 октября. Представители политика сразу же опровергли слухи о том, что он заражен коронавирусом.

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По словам медиков, у бывшего президента Соединенных Штатов на фоне инфекции произошло заражение крови.

Ему прописали антибактериальную терапию и посоветовали пока что не покидать медицинское учреждение.

Источник: Twitter Анхеля Урена