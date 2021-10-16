Премьер-министр Польши о стене на границе: защитит от Путина и Лукашенко

Между Польшей и Беларусью стоит построить забор, чтобы мигранты не пересекали границу.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, такие меры моли бы помочь избежать миграционного шантажа со стороны Беларуси и России.

— Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе. В данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали, – сказал Моравецкий.

По словам главы польского правительства, власти страны сделают все, лишь бы было усилено патрулирование на границе и была оказано помощь мигрантам.

Напомним, ранее стало известно о том, что Польша намерена построить стену от Беларуси, на которую будет выделено около $404 млн.

Более того, пограничники также получили разрешение выгонять иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.

В свою очередь, правительства стран-членов ЕС объявили, что режим Александра Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока в ответ на европейские санкции.

Источник: Polske Radio