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Юлія Захарченко |

США открывают границы для вакцинированных путешественников

вакцинація в україні

С понедельника, 8 ноября, Соединенные Штаты Америки открывают границы для иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, одобренными регулирующими органами США или ВОЗ.

Речь идет о путешественниках, которые будут пересекать сухопутные границы и прибывать в международные аэропорты страны. В настоящее время США признают несколько вакцин. Среди них — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, человек прошел полный курс иммунизации, если он получил две дозы вакцин Pfizer или Moderna, или прошло две недели после прививки однодозовым препаратом Johnson&Johnson.

В США считаются полностью иммунизированными люди, которые сделали прививку вакцинами, одобренными для экстренного применения ВОЗ. Это нововведение также относится к вакцинированным препаратами Sinovac и Sinopharm.

ВОЗ не одобрила российскую вакцину Спутник V для экстренного использования, поэтому снятие ограничений не касается людей, иммунизированных этим препаратом.

Путешественники, которые имеют намерение приехать в США, должны будут предоставить документы о вакцинации перед посадкой и отрицательный результат Covid-теста в течение трех дней.

В то же время люди, которые не прошли курс вакцинации, не смогу въехать на территорию Соединенных Штатов Америки.

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Источник: NYT

Фото: Depositphotos

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