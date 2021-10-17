С понедельника, 8 ноября, Соединенные Штаты Америки открывают границы для иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, одобренными регулирующими органами США или ВОЗ.

Речь идет о путешественниках, которые будут пересекать сухопутные границы и прибывать в международные аэропорты страны. В настоящее время США признают несколько вакцин. Среди них — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, человек прошел полный курс иммунизации, если он получил две дозы вакцин Pfizer или Moderna, или прошло две недели после прививки однодозовым препаратом Johnson&Johnson.

В США считаются полностью иммунизированными люди, которые сделали прививку вакцинами, одобренными для экстренного применения ВОЗ. Это нововведение также относится к вакцинированным препаратами Sinovac и Sinopharm.

ВОЗ не одобрила российскую вакцину Спутник V для экстренного использования, поэтому снятие ограничений не касается людей, иммунизированных этим препаратом.

Путешественники, которые имеют намерение приехать в США, должны будут предоставить документы о вакцинации перед посадкой и отрицательный результат Covid-теста в течение трех дней.

В то же время люди, которые не прошли курс вакцинации, не смогу въехать на территорию Соединенных Штатов Америки.