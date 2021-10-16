Убийство британского депутата признали терактом

Полиция Великобритании квалифицировала убийство 69-летнего депутата парламента Дэвида Эмесса как теракт.

По словам правоохранителей, мотивы человека, который напал на парламентария с ножом, вероятнее всего, связаны с исламским экстремизмом.

Подозреваемым в убийстве депутата является 25-летний британец, который имеет сомалийское происхождение. Мужчину арестовали сразу после происшествия и поместили его под стражу в Эссексе.

Правоохранительные органы провели обыски по двум адресам в Лондоне. Предположительно, у убийцы не было сообщников.

Напомним, депутата от Консервативной партии Дэвида Эмесса убили 15 октября. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти парламентария так и не смогли.

В ходе ареста подозреваемого полиция нашла на месте происшествия орудие преступления.

О депутате известно, что впервые он вошел в парламент в 1983 году от города Базилдон. Он поддерживал Brexit.

Фото: Twitter Дэвида Эмесса