Билл Клинтон уехал из больницы домой

Экс-президент США Билл Клинтон со своей женой Хиллари уехал из медцентра Калифорнийского университета в Ирвине, куда его привезли с сепсисом 12 октября.

Клинтона отпустили в 8.00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Об этом написал и представитель Клинтона Анхель Урена.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC

— Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021