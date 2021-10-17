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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, которая может нести ядерный боезаряд, в августе 2021-го облетела всю планету перед тем как поразить цель.

Как сообщила американская разведка, Китай продемонстрировал передовой космический потенциал, что стало неожиданностью для разведки США.

По словам источников СМИ, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планировщик примерно на 30 км отклонился от цели.

— Испытание показало, что Китай добился впечатляющего прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем считали американские официальные лица, — добавляют источники Financial Times, которые ознакомились с отчетом разведки США.

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Северная Корея впервые запустила гиперзвука ракету Hwasong-8. Согласно заявлению правительства страны, этот шаг должен укрепить обороноспособность.

Однако лидер КНДР Ким Чен Ын на соответствующих испытаниях не появился. Инспектировал запуск ракеты секретарь Рабочей партии Пак Чон Чхон.

Источник: Financial Times

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