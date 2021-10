На юге Индии сильные дожди вызвали разлив рек и масштабные наводнения, которые уже унесли жизни нескольких десятков человек.

По состоянию на сейчас более двадцати человек погибли и еще десятки местных жителей считаются пропавшими без вести в южном индийском штате Керала. Следовательно, есть опасения, что число погибших может возрасти.

Мощные наводнения заблокировали доступ к городам и селам, размыли дороги и вырывали с корнем деревья. Некоторые дома были разрушены, а люди оказались в ловушке. Например, в округе Коттаям из-за разрушения дома погибла целая семья из шести человек, в том числе 75-летняя бабушка и трое детей.

Кроме наводнений, сильные дожди в штате Керала вызвали смертельные оползни.

Three more bodies recovered from the site where a landslide occurred in Kokkayar, Idukki yesterday: Kerala Government#KeralaFloods Updates here: https://t.co/yZNKVFLpb5 pic.twitter.com/PnVXSArNPw — Hindustan Times (@htTweets) October 17, 2021

The situation is getting really worse. ~ Be Stay safe Guys , Pray for #Kerala ????#KeralaFloods #keralarains pic.twitter.com/Bth8SmiE98 — KERALA VIJAY FANS CLUB (@KVFC_Official) October 17, 2021

К спасательно-поисковым работам уже привлекли индийских военных. Для доставки грузов и спасателей в районы, где люди оказались в ловушке под завалами из-за оползней, применяют вертолеты.

Кое-где для эвакуации выживших используют рыболовные лодки.

Для эвакуированных людей в штате создают временные убежища.

#HADROps #KeralaFloods Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021

Scary scenes from Kerala ! Let’s pray for the people ????????????#KeralaFloods pic.twitter.com/DCX0GzyRY4 — Vijay Thottathil (@vijaythottathil) October 17, 2021

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before.#KeralaFloods pic.twitter.com/aWpMHNLgzx — RahulKaGoa (@Rahulkagoa) October 17, 2021

Стоит отметить, что мощные дожди в Керале довольно часто провоцируют наводнения и оползни. Например, в 2018 году около 400 человек погибли, а еще более миллиона были эвакуированы из-за наводнения в штате, которое называли самым сильным за столетие.

В июле этого года Индия также пострадала от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. Тогда по меньшей мере 136 человек на территории всей страны погибли от стихии.

Фото: Indian Air Force