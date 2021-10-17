В американском городе Санта-Роза (штат Калифорния) под одним из жилых домов отловили более 90 гремучих змей.

Гнездо змей под своим домом обнаружила местная жительница. Женщина обратилась к директору службы спасения рептилий округа Сонома Алану Вульфу, который специализируется на отлове пресмыкающихся.

Мужчина признался, что никогда раньше не видел такого количества змей в одном месте, а тем более под жилым домом.

Когда Вульф впервые забрался под жилой дом в Санта-Розе, то сразу увидел гремучую змею, а потом еще одну и еще одну. Тогда он одел длинные защитные перчатки и начал длительную операцию по отлову пресмыкающихся.

В общем Вульф потратил почти четыре часа, чтобы поймать 22 взрослые змеи и 59 детенышей. Впоследствии мужчина возвращался дважды и обнаружил под домом еще 11 гремучих змей.

Он планирует вернуться туда также в третий раз, чтобы проверить гнездо.

Алан Вульф занимается отловом змей в течение 32 лет. Мужчина был укушен ими 13 раз. В комментарии журналистам Вульф отметил, что реагирует на звонки относительно змей в 17 округах, видел десятки пресмыкающихся в одном месте в дикой природе, но никогда в таком количестве под жилым домом.

Обычно он выпускает змей в дикой природе или на частных полях – по просьбе владельцев, чтобы уменьшить количество грызунов.

Гремучие змеи обычно впадают в спячку с октября по апрель и ищут камни, под которыми можно спрятаться. По словам Вульфа, домовладельцы не убирали камни, когда строили дом в Санта-Розе, что и сделало его привлекательным местом для пресмыкающихся.

В августе в Полтаве в квартиру местной жительницы заполз метровый удав. Змея заползла прямо в уборную жилья, которое находилось на восьмом этаже.

Источник: Associated Press