Фотограф собрал 200 голых людей у Мертвого моря, чтобы показать экокатастрофу

Американский фотограф Спенсер Туник собрал в Израиле у Мертвого моря две сотни обнаженных людей, покрытых только белой краской.

54-летний художник делает это уже в третий раз в рамках художественного проекта. Он решил покрыть людей краской, делая отсылку к библейской истории о жене Лота, которая, по преданию, превратилась в соляной столб.

26-летняя студентка Анна Клейман сказала, что присоединилась к проекту, чтобы ознакомить людей с экологическим кризисом.

Министерство туризма Израиля оплатило перелет Туника, а город Арад, который расположен у моря, — покрыл другие расходы. Мэр Арада надеется, что фотопроект привлечет больше посетителей и поможет собрать средства для строительства нового музея Мертвого моря.

В парламенте Израиля не все были в восторге от идеи фотопроекта. Один из депутатов потребовал, чтобы Министерство туризма прекратило спонсировать “мероприятие массовой гадости”.

Туник снял более тысячи обнаженных моделей десять лет назад на берегу Мертвого моря. Спустя пять лет он вернулся. На месте, где происходили съемки впервые, вода отступила и остался только песок.

Hundreds of people strip naked by the Dead Sea in Israel to draw attention to its dramatically receding shorelinehttps://t.co/7dEjqTj8ki pic.twitter.com/9OHhEJ06pT

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 18, 2021