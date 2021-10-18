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Марія Степанюк |

Фотограф собрал 200 голых людей у Мертвого моря, чтобы показать экокатастрофу

Фотопроект Спенсера Туніка біля Мертвого моря

Американский фотограф Спенсер Туник собрал в Израиле у Мертвого моря две сотни обнаженных людей, покрытых только белой краской.

54-летний художник делает это уже в третий раз в рамках художественного проекта. Он решил покрыть людей краской, делая отсылку к библейской истории о жене Лота, которая, по преданию, превратилась в соляной столб.

— Для меня тело олицетворяет красоту, жизнь и любовь, — сказал Туник.

26-летняя студентка Анна Клейман сказала, что присоединилась к проекту, чтобы ознакомить людей с экологическим кризисом.

— Это действительно естественное чувство, когда ты снимаешь одежду. Вы как будто не хотите ее снова надевать, — сказала она.

Министерство туризма Израиля оплатило перелет Туника, а город Арад, который расположен у моря, — покрыл другие расходы. Мэр Арада надеется, что фотопроект привлечет больше посетителей и поможет собрать средства для строительства нового музея Мертвого моря.

В парламенте Израиля не все были в восторге от идеи фотопроекта. Один из депутатов потребовал, чтобы Министерство туризма прекратило спонсировать “мероприятие массовой гадости”.

Туник снял более тысячи обнаженных моделей десять лет назад на берегу Мертвого моря. Спустя пять лет он вернулся. На месте, где происходили съемки впервые, вода отступила и остался только песок.

Мертвое море расположено на территории двух государств — Израиля и Иордании. Уровень воды в нем уменьшается ежегодно на метр, а площадь с 1960-х годов сократилась примерно на треть.

Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых Израиля и Иордании усугубили эту проблему.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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