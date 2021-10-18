Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

В Японии в избирательных бюллетенях не будут указывать пол кандидатов

Місцеві вибори 2020

В избирательных бюллетенях, которые выдают гражданам Японии на участках для голосования, не будут указывать пол кандидатов.

Такое решение приняло Министерство по общенациональным делам. Ведомство подготовило для комиссий местных администраций инструкцию с указаниями о проведении выборов.

По данным иностранных СМИ, списки кандидатов составляют комиссии местных администраций. Их публикуют в каждой префектуре Японии.

— Если избирательные комиссии будут публиковать информацию про пол кандидата, это может привести к дискриминации. Я думаю, что это важный шаг для ее предотвращения, — считает доцент университета Тохоку Кавамура Кадзунори.

Теперь в Японии не будут указывать в избирательных бюллетенях пол кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах.

Предыдущие выборы в Японии проходили четыре года назад. Тогда примерно половина комиссий идентифицировали пол кандидатов, баллотирующихся в нижнюю палату.

Читайте
Новые санкции за выборы в Госдуму РФ, оборона и недра: что приняли на заседании СНБО

Источник: NHK World-Japan

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка