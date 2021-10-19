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Абрамова Юлія |

Минфин США призвал повысить потолок госдолга или приостановить действие лимита

Конгрес США

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала принять дальнейшее повышение потолка госдолга страны или приостановить действие лимита.

По ее словам, увеличение лимита долга заверяет в том, что Казначейство продолжит финансировать операции федерального правительства до 3 декабря 2021 года. Однако крайне важно, чтобы Конгресс принял меры для увеличения или приостановлении ограничения долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство выполнит все свои обязательства.

— Одобренное на прошлой неделе повышение лимита заимствований на $480 млрд дает лишь временную отсрочку, поэтому решение нужно принять как можно скорее, — сообщила Йеллен в письме к ряду влиятельных американских законодателей.

В августе в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный Конгрессом два года назад. Лимит после двухлетней заморозки составил $28 500 трлн. Минфин объявил о “дополнительных чрезвычайных мерах” из-за достижения верхнего предела госдолга, среди них: сокращение инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

Президент США Джо Байден подписал указ о повышении лимита госдолга США 15 октября во избежание дефолта.

Перед этим палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря 2021 года.

Ранее законопроект, который прошел длительные дебаты между демократами и республиканцами, был принят Сенатом США.

Источник: Министерство финансов США

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