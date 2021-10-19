Самая бедная в Европе: что грозит Польше без финансирования ЕС

Конституционный суд Польши 7 октября признал верховенство своих законов над законами ЕС. Польские эксперты критикуют правительство страны, потому что в случае прекращения финансирования из общего бюджета экономика страны может оказаться на последнем месте в Евросоюзе.

В частности, по расчетам главного экономиста польского филиала банка ING Рафала Бенецкого, только в 2022 году Польша могла бы получить из Фонда восстановления около 1% ВВП.

— Если их не будет, то ВВП страны сразу упадет на 0,5%, — убеждает он.

Экономист говорит, что эти деньги направляются преимущественно на инвестиции, стимулирующие экономический рост.

Благодаря фондам ЕС Польша уже улучшила состояние дорог, сетей водоснабжения и канализации.

— Без средств ЕС польская экономика, конечно, выживет, но я не уверен, что она справится, — предупреждает Михал Гвизда, партнер компании Crido.

Соглашается с ним и профессор Витольд Орловский с польской Академии финансов и бизнеса.

По его мнению, Польше деньги ЕС критически нужны, чтобы выйти на необходимый уровень инвестиций, который сейчас самый низкий за последние 30 лет.

— Если этого не сделать, то через два-три года будем иметь просто катастрофическую структуру экономики, которая будет опираться исключительно на потребление. Пройдет немного времени и темпы экономического развития замедлятся, и мы опустимся на самый низ списка беднейших стран ЕС, — подытожил профессор.

7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными в стране некоторые статьи законодательства Евросоюза (в частности, принцип верховенства права ЕС над польскими законами).

То есть фактически решение суда означает, что власти Польши хотят сами решать, какие законодательные акты Евросоюза выполнять.

Источник: Rzeczpospolita