Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Валентина Летяк |

Самая бедная в Европе: что грозит Польше без финансирования ЕС

польща, прапор

Конституционный суд Польши 7 октября признал верховенство своих законов над законами ЕС. Польские эксперты критикуют правительство страны, потому что в случае прекращения финансирования из общего бюджета экономика страны может оказаться на последнем месте в Евросоюзе.

В частности, по расчетам главного экономиста польского филиала банка ING Рафала Бенецкого, только в 2022 году Польша могла бы получить из Фонда восстановления около 1% ВВП.

— Если их не будет, то ВВП страны сразу упадет на 0,5%, — убеждает он.

Экономист говорит, что эти деньги направляются преимущественно на инвестиции, стимулирующие экономический рост.

Благодаря фондам ЕС Польша уже улучшила состояние дорог, сетей водоснабжения и канализации.

— Без средств ЕС польская экономика, конечно, выживет, но я не уверен, что она справится, — предупреждает Михал Гвизда, партнер компании Crido.

Соглашается с ним и профессор Витольд Орловский с польской Академии финансов и бизнеса.

По его мнению, Польше деньги ЕС критически нужны, чтобы выйти на необходимый уровень инвестиций, который сейчас самый низкий за последние 30 лет.

— Если этого не сделать, то через два-три года будем иметь просто катастрофическую структуру экономики, которая будет опираться исключительно на потребление. Пройдет немного времени и темпы экономического развития замедлятся, и мы опустимся на самый низ списка беднейших стран ЕС, — подытожил профессор.

Читайте
В Польше десятки тысяч людей вышли на протесты, опасаясь выхода из ЕС

7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными в стране некоторые статьи законодательства Евросоюза (в частности, принцип верховенства права ЕС над польскими законами).

То есть фактически решение суда означает, что власти Польши хотят сами решать, какие законодательные акты Евросоюза выполнять.

Источник: Rzeczpospolita

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка