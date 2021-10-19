Написали президенту о муке и масле: в Туркменистане 4 женщины ежедневно ходят на допрос

В Туркменистане четыре женщины из-за длительного продовольственного дефицита и безработицы написали письмо президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову.

После этого правоохранители начали ежедневно вызвать женщин на допрос.

Женщины в течение 15 дней вынуждены ежедневно приходить в местное управление Министерства национальной безопасности. Там им каждый раз задают один вопрос: Для чего они просили у президента муку и масло?

В Министерстве нацбезопасности заявляли женщинам, что они “могли попросить” продукты у них, и они бы “сами дали”.

Издание Радио Свобода Туркменистан сообщило, что некоторым родственникам этих женщин после инцидента с письмом начали угрожать увольнением с работы. А им самим открыто угрожают тюрьмой.

В апреле 2021 года в Туркменистане региональная власть запретила людям создавать очереди возле государственных магазинов, потому что они якобы “дискредитируют” президента Бердымухамедова.

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Экономический кризис в Туркменистане длится уже несколько лет, несмотря на то, что страна имеет четвертый в мире запас природного газа. После начала пандемии ситуация там ухудшилась еще больше. Однако, экономический кризис и пандемия властью в стране отрицается.

Источник: Радио Свобода Туркменистан