США подписали меморандум по развитию обороноспособности Грузии

Министры обороны США и Грузии подписали меморандум о взаимодействии и сообщили о новой инициативе в сфере безопасности, продолжит сотрудничество после завершения трехлетней Программы оборонной готовности Грузии.

Об этом факте первым сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— На протяжении более трех лет Программа оборонной готовности Грузии основой наших усилий по развитию обороноспособности Грузии, — заявил Остин во время пребывания с визитом в Тбилиси.

Он добавил, что эта программа должна завершиться в конце 2021, поэтому вместе с министром обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе они объявили об Инициативе по усилению обороны Грузии и ее потенциала сдерживания.

Ллойд Остин подчеркнул, что новая инициатива станет центром двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, и это определено в меморандуме о взаимопонимании, который стороны подписали в понедельник.

— Меморандум подтверждает наши совместные усилия и демонстрирует нашу приверженность успеха этой инициативы. Он также подчеркивает устойчивую политику Пентагона по поддержке защиты Грузии, сдерживания агрессии и содействие ее евроатлантической интеграции, — подчеркнул Остин.

По его словам, визит в Тбилиси продемонстрировал, что Соединенные Штаты ценят Грузию как сильного стратегического партнера.

— И наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии является непоколебимой, — подчеркнул глава Пентагона.