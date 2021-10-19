45-й президент США Дональд Трамп подал иск в окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, а также против Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.

Издание CNN пишет, что иск Трампа — это попытка заблокировать работу Палаты представителей, расследующей его действия до и во время штурма Капитолия.

Сейчас Трамп выступает против публикации около 40 документов. В иске отмечается, что запросы Палаты представителей по документам от исполнительной власти “являются беспрецедентными по своей глубине и объему и не связаны с любой законной законодательной целью”.

Трамп отмечает в иске, что отказ президента США Джо Байдена засекретить его некоторые документы была “политическим приемом”.

Председатель Палаты представителей Бенни Томпсон и вице-председатель Лиз Чейни в совместном заявлении вечером в понедельник, 18 октября, ответили, что “цель Трампа — помешать Специальному комитету раскрыть факты о 6 января, а его иск это ничто иное, как попытка задержать и помешать расследованию”. Они добавили, что закон на их стороне.

Официальный представитель Белого дома Майк Гвин сказал, что действия 45-го президента США — это уникальная и экзистенциальная угроза демократии страны, которую невозможно скрыть.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США, победу на которых одержал Джо Байден.

Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила демонстрантку. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

За незаконное вторжение в Капитолий в январе 2021 года выдвинуты разные обвинения более 430 задержанным.

В июне суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. К трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.