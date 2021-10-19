Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)

Папа Римский Франциск получил особый подарок от звездного форварда ПСЖ Лионеля Месси — футболку с автографом. Вручил ее понтифику премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Папа Римский и Жан Кастекс встретились в понедельник, 18 октября в Ватикане. Визит состоялся по случаю 100-летия восстановления дипломатических отношений между Францией и Ватиканом.
— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2021
И хотя беседа длилась всего 35 минут, однако обе стороны успели обменяться довольно символическими подарками.
В частности, 84-летнему римском понтифику передали футболку 34-летнего Месси с автографом. Отметим, что оба являются аргентинцами и большими футбольными фанатами.
Кстати, в составе французской команды выступает немало других игроков с Аргентини- Анхель Да Мария, Икарди, Леандро Паредес. Более того, тренер ПСЖ также аргентинец — Маурисио Почеттино.
Отдельно Кастекс подарил Франциску издание Собора Парижской Богоматери Виктора Гюго, созданное в 1836 году.
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Источник: Vatican News
Фото: PSG_inside