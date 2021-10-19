Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)

Папа Римский Франциск получил особый подарок от звездного форварда ПСЖ Лионеля Месси — футболку с автографом. Вручил ее понтифику премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Папа Римский и Жан Кастекс встретились в понедельник, 18 октября в Ватикане. Визит состоялся по случаю 100-летия восстановления дипломатических отношений между Францией и Ватиканом.

И хотя беседа длилась всего 35 минут, однако обе стороны успели обменяться довольно символическими подарками.

В частности, 84-летнему римском понтифику передали футболку 34-летнего Месси с автографом. Отметим, что оба являются аргентинцами и большими футбольными фанатами.

Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому / 2 фотографии

Кстати, в составе французской команды выступает немало других игроков с Аргентини- Анхель Да Мария, Икарди, Леандро Паредес. Более того, тренер ПСЖ также аргентинец — Маурисио Почеттино.

Отдельно Кастекс подарил Франциску издание Собора Парижской Богоматери Виктора Гюго, созданное в 1836 году.

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Источник: Vatican News

Фото: PSG_inside