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Анастасія Рогожінська |

Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому

Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому

Папа Римский Франциск получил особый подарок от звездного форварда ПСЖ Лионеля Месси — футболку с автографом. Вручил ее понтифику премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Папа Римский и Жан Кастекс встретились в понедельник, 18 октября в Ватикане. Визит состоялся по случаю 100-летия восстановления дипломатических отношений между Францией и Ватиканом.

И хотя беседа длилась всего 35 минут, однако обе стороны успели обменяться довольно символическими подарками.

В частности, 84-летнему римском понтифику передали футболку 34-летнего Месси с автографом. Отметим, что оба являются аргентинцами и большими футбольными фанатами.

Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)
Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)
Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)
Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому (ФОТО)
Звездный аргентинец Месси сделал особый подарок Папе Римскому / 2 фотографии

Кстати, в составе французской команды выступает немало других игроков с Аргентини- Анхель Да Мария, Икарди, Леандро Паредес. Более того, тренер ПСЖ также аргентинец — Маурисио Почеттино.

Отдельно Кастекс подарил Франциску издание Собора Парижской Богоматери Виктора Гюго, созданное в 1836 году.

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Источник: Vatican News

Фото: PSG_inside

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