Минфин США хочет наказать Газпром за попытку обойти санкции

Во время слушаний в сенатском комитете по банковскому делу некоторые сенаторы выступили с резкой критикой действий администрации по воплощению санкций против Северного потока-2.

— Мы преданы сотрудничеству с вами и этим комитетом, чтобы привлечь к ответственности Газпром за деятельность, которая нарушает наши санкции, — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Сопредседатель комитета, сенатор-республиканец Пэт Туми во время своего выступления призвал обеспечить воплощение санкций против компании Nord Stream 2 AG, которую Госдеп США исключил из санкционного списка.

Он заявил, что Газпром создал компанию Nord Stream 2 AG, чтобы избежать санкций, поскольку в проекте Газпрома участвуют подсанкционные США организации, поэтому “им нужна была компания, которая не находится под санкциями, чтобы обойти их”.

— Для таких случаев мы приняли закон CAATSA (О противодействии противникам США путем санкций) при поддержке обеих партий, и совершенно неприемлемо, что он не воплощается, — добавил он.

Еще один сенатор-республиканец Кевин Креймер заявил, что исключение Госдепом Nord Stream 2 AG из санкционного списка противоречит законодательству США и не соответствует позиции Европейского парламента.

— Действия президента (исключение Nord Stream 2 AG из санкционного списка. — Ред.) были полностью односторонними и вне закона, — заявил Креймер.

Политик добавил, что российский газ наносит больше рисков окружающей среде, чем, например, газ из США, ведь российский газ предусматривает на 41% больше выбросов парниковых газов.

В ответ Креймеру Уолли Адейемо заявил, что конечной целью США является “обеспечить энергобезопасность своих ключевых европейских союзников таким образом, чтобы лишить поддержки тех, кто хочет дестабилизации в регионе”.