Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в Грузию, спрятавшись в прицепе с молочной продукцией. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

МВД Грузии установило, что 28 сентября около 23.00 судно под названием Вильнюс зашло в порт Поти из Украины, в частности из порта Черноморск. Из этого судна, загруженного молочными продуктами, в 1:04 отправился прицеп Scania, тоже загруженный молочными продуктами, который принадлежит компании SCANIA. В нем находился бывший президент Грузии.

Из грузовика Саакашвили вышел в 1:49 по местному времени.

— Таким образом, Михеил Саакашвили незаконно пересек государственную границу Грузии, — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что присутствие Саакашвили в вышеупомянутом трейлере, где размещались молочные продукты, подтверждается видеозаписями, которые были сняты на его телефон.

После второй ночи Саакашвили пересел в легковой автомобиль Mercedes. В тот же день он с гражданином Е.К. прибыли к дому мужчины в селе Тквири Абашинского района.

Прокуратура Грузии вынесла решение по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии осужденным Михаилом Саакашвили, согласно части первой ст. 344 Уголовного кодекса Грузии. Сейчас идет судебный процесс.

Правоохранители арестовали Михеила Саакашвили 1 октября во Тбилиси. В рамках следственно-процессуальных действий было опрошено 69 человек.

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Источник: Прокуратура Грузии

Фото: Mikheil Saakashvili