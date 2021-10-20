Заместитель министра здравоохранения США Рэйчел Левин приняла присягу и стала адмиралом Офицерского корпуса общественной службы здравоохранения США.

Она стала самым высокопоставленным чиновником-трансгендеров в истории США, а также первым трансгендером, кто получил офицерское звание адмирала. О назначении сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США.

63-летняя Левин до избрания заместителем министра здравоохранения возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания. В своей речи она отметила, что ее новая должность адмирала не просто символическая.

— Для меня большая честь и я очень благодарна за возможность присоединиться к рядам мужчин и женщин этой великой нации, которые взяли на себя обязательства защищать США от малых и больших угроз, известных и неизвестных. Я обещаю поддерживать это доверие в полной мере своих возможностей, — написала Левин в Twitter.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz — ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021

Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США состоит из 6 тыс. человек. Он реагирует на кризисы в области здравоохранения от имени федерального правительства, в частности это касается вакцинации от коронавируса и оказания медицинской помощи после ураганов.

После рождения Рэйчел была Ричардом. В 2011 году она осуществила трансгендерный переход из мужчины в женщину. В 2013 году она развелась с женой после 25 лет брака. У пары есть двое детей.

Источник: HHS