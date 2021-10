Заместитель министра здравоохранения США Рэйчел Левин приняла присягу и стала адмиралом Офицерского корпуса общественной службы здравоохранения США.

Она стала самым высокопоставленным чиновником-трансгендеров в истории США, а также первым трансгендером, кто получил офицерское звание адмирала. О назначении сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США.

63-летняя Левин до избрания заместителем министра здравоохранения возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания. В своей речи она отметила, что ее новая должность адмирала не просто символическая.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz

