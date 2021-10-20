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Юлія Захарченко |

В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и израильской полицией: более 20 задержанных

В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и израильской полицией: более 20 задержанных

В Иерусалиме палестинцы столкнулись с израильской полицией во время празднования мусульманского праздника — дня рождения пророка Мухаммеда. По последним данными, правоохранители задержали более 20 людей.

Палестинцы сочли провокацией ограничение израильской полиции на ежегодные собрания возле Дамасских ворот. Местные СМИ сообщают, что они выразили протест, забросав камнями полицейских и общественный транспорт.

Некоторые из них бросали бутылки с водой, полиция в ответ на это открыла огонь светошумовыми гранатами. По данным местной службы экстренной помощи, по меньшей мере 17 человек ранены. Среди них — 10 людей доставили в больницы.

Это не первый случай, когда происходят стычки между палестинцами и израильской полицией возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

Весной 2021 года правоохранители поставили заграждение возле места праздничного сбора палестинских семей, что они сочли за провокацию. Стычки между ними продолжились даже после того, как убрали баррикады.

За последние две недели возле Дамасских ворот происходили также поодинокие стычки между палестинцами и израильтянами.

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Источник: AP News

Фото: Depositphotos

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