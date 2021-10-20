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Юлія Захарченко |

Упал из воздушного шара на авто: в Израиле погиб 28-летний мужчина

Упал из воздушного шара на авто: в Израиле погиб 28-летний мужчина

В Израиле погиб 28-летний мужчина после падения из воздушного шара на движущийся автомобиль. Трагедия произошла возле города Афула.

По данным местной полиции, гражданин был одним из членов экипажа воздушного шара. Очевидцы видели, что после взлета он висел на тросе, расположенном снаружи воздушного транспорта.

28-летний Йогев Коэн был родом из Кибуца — сельскохозяйственной коммуны в Израиле. По данным СМИ, операторы воздушного шара после взлета заметили, что мужчина находился снаружи воздушного шара.

Однако дирижабль поднялся очень быстро, поэтому они не смогли его остановить до падения. Медики пытались спасти Коэна, но им не удалось.

Пассажиры транспортного средства, на который упал 28-летний мужчина, не нуждались в медицинской помощи.

По последним данным, предупреждений об необычной активности в небе в этот день не поступало, а погодные условия во время инцидента не считались проблемными. В настоящее время местные правоохранители выясняют возможные причины трагедии. Следствие продолжается.

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Источник: The Times of Israel

Фото: Pexels

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