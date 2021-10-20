В Израиле погиб 28-летний мужчина после падения из воздушного шара на движущийся автомобиль. Трагедия произошла возле города Афула.

По данным местной полиции, гражданин был одним из членов экипажа воздушного шара. Очевидцы видели, что после взлета он висел на тросе, расположенном снаружи воздушного транспорта.

דיווח ראשוני והעניין בבדיקה בהמשך לאירוע הנפילה מכדור הפורח

כנראה מדובר במפעיל של הכדור הפורח הוא זה שנפל אל מותו

והכדור הפורח בשמיים עם עשרה 10 נוסעים או מטיילים שאין להם מידע איך להנחית אותו הרבה כוחות באזור עפולה כוננות גבוהה pic.twitter.com/p3ZTO94IQb — oren (@oren97920179) October 19, 2021

28-летний Йогев Коэн был родом из Кибуца — сельскохозяйственной коммуны в Израиле. По данным СМИ, операторы воздушного шара после взлета заметили, что мужчина находился снаружи воздушного шара.

Однако дирижабль поднялся очень быстро, поэтому они не смогли его остановить до падения. Медики пытались спасти Коэна, но им не удалось.

יוגב כהן, בן 28 מקיבוץ יזרעאל נהרג בתאונת הכדור הפורח: “צעקנו לו תקפוץ, והוא ענה ‘אני מחזיק מעמד'” https://t.co/CXtdKHVHqK@sharonidan pic.twitter.com/F9FTTUOy8U — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

Пассажиры транспортного средства, на который упал 28-летний мужчина, не нуждались в медицинской помощи.

По последним данным, предупреждений об необычной активности в небе в этот день не поступало, а погодные условия во время инцидента не считались проблемными. В настоящее время местные правоохранители выясняют возможные причины трагедии. Следствие продолжается.

Источник: The Times of Israel