Безжалостная акция Лукашенко при поддержке РФ: Польша о миграционном кризисе

Польша требует введения санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь для последующей их переправки в страны Европейского Союза.

Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Камински в письме своему немецкому коллеге Хорсту Зеехоферу.

— Часть организаторов преступной схемы по переправке мигрантов проживают в Германии на законных основаниях, — заявил Камински.

Глава польского МВД добавил, что ситуация на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией сложилась из-за безжалостной, политически мотивированной акции со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которую поддерживает Российская Федерация.

Чиновник добавил, что такие действия являются элементом гибридной войны против Европейского Союза и партнеров блока, которая ведется с полного одобрения президента РФ Владимира Путина.