Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Безжалостная акция Лукашенко при поддержке РФ: Польша о миграционном кризисе

Лукашенко

Польша требует введения санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь для последующей их переправки в страны Европейского Союза.

Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Камински в письме своему немецкому коллеге Хорсту Зеехоферу.

— Часть организаторов преступной схемы по переправке мигрантов проживают в Германии на законных основаниях, — заявил Камински.

Глава польского МВД добавил, что ситуация на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией сложилась из-за безжалостной, политически мотивированной акции со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которую поддерживает Российская Федерация.

Чиновник добавил, что такие действия являются элементом гибридной войны против Европейского Союза и партнеров блока, которая ведется с полного одобрения президента РФ Владимира Путина.

Читайте
Премьер-министр Польши о стене на границе: защитит от Путина и Лукашенко

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка