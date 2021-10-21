В Японии проснулся вулкан Асо — один из самых активных в мире. Над огненной горой уже выросло облако дыма. Не утихает извержение и на Канарском острове Ла-Пальма. Накануне Кумбре-Вьеха выбросил в воздух сразу два столба дыма — черный и белый.

Вулканологи говорят, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха закончится не скоро. Остров почти ежедневно трясет — иногда подземные толчки достаточно мощные. Накануне их сила достигала 5 баллов.

В окрестностях горы Асо в Японии объявили третий уровень опасности — по пятибалльной шкале. Жителям трех городков в префектуре Кумамото посоветовали не приближаться к огненной горе.

Зато итальянская Венеция — уходит под воду. Местные активисты бьют тревогу: город каналов топит чаще, чем в предыдущие годы. Его узкие улочки и нарядные площади еще не просохли после наводнения, произошедшего две недели назад. А метеорологи уже предупреждают — вскоре могут произойти новые подтопления.

— Мы переживаем период высокой воды. И вы видите, какие неудобства он нам создает. Потопы случаются все чаще. Они блокируют весь бизнес. Венеция живет благодаря туризму. Если не будет туристов, Венеция умрет, — говорит владелица кафе в Венеции Анна Паола Лавена.

Осень в Венеции — традиционно период высокой воды. Однако на этот раз сырое было даже лето. Только в августе рекордно затопило Собор Святого Марка.

— Природные условия все ухудшаются. Наводнение уже не такая и редкость. Оно бывает почти каждый день. Собор Святого Марка и площадь возле него раньше время от времени страдали от большой воды, сейчас же это происходит систематически, — рассказал куратор Собора Святого Марка Карло Альберто Тассерин.

В плену водной стихии — и Индия. Залило сразу несколько штатов страны. Погибли более 40 человек. Десятки пропали без вести. В городах и селах закрывают школы. Не рекомендованы религиозные церемонии и туристические путешествия. В ближайшие сутки в стране вновь ожидают мощных ливней.