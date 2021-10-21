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Марія Степанюк |

Первая ракета Южной Кореи Nuri не смогла вывести на орбиту макет спутника

Запуск ракети-носія Нурі

Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства, усилив амбиции страны в космосе.

Корейская ракета-носитель II, известная как Nuri, стартовала из Космического центра в Кохини, что в провинции Чолла-Намдо, примерно в 500 км к югу от Сеула.

Ракета-носитель весом 200 тонн должна вывести 1,5-тонный макет спутника на низкую орбиту на высоте около 600-800 км над Землей.

Президент Мун Чжэ Ин заявил, что аппарат выполнил полный цикл полета, но не смог вывести на орбиту фиктивный спутник.

Такие запуски необходимы для космической программы, но могут иметь военное применение. Дело в том, что Южная Корея втянута в гонку вооружений с Северной Кореей, и обе недавно испытали новое оружие.

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Разработка Nuri стоила Южной Корее примерно 2 трлн вон ($1,6 млрд). Длина ракеты 47,2 м, она оснащена шестью двигателями на жидком топливе.

По данным Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), который контролирует запуск, Южная Корея планирует осуществить еще четыре запуска Nuri до 2027 года.

Хотя Южная Корея считается технологическим центром, она отстает от других стран в развитии космического пространства.

Предыдущие попытки Сеула запустить ракету в 2009 и 2010 годах потерпели неудачу, вторая взорвалась через несколько минут после взлета. Сеул намерен отправить зонд на Луну к 2030 году.

Источник: ВВС

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