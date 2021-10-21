В Турции по подозрению в шпионаже задержали украинца

В Турции шесть человек арестовали по обвинению в “политическом и военном шпионаже”. Среди задержанных — один украинец.

По данным полиции, подозреваемые готовили вооруженные действия против чеченской оппозиции в Турции.

Главная прокуратура Стамбула в рамках расследования провела скоординированную операцию 8 октября в Анталии.

Следствием операции, проведенной около 3:00 по местному времени, стало задержание четырех граждан Российской Федерации Абдула Абдулаева, Равшана Ахмедова, Бислана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, гражданина Украины Игоря Ефрима и гражданина Узбекистана Амира Юсупова.

У подозреваемых взяли показания и доставили в пенитенциарное учреждение Мальтепе.

За преступления политического и военного шпионажа статья 328 Уголовного кодекса Турции предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

На судебном слушании судья постановил, что шестеро подозреваемых иностранных граждан должны быть арестованы по подозрению в совершении этого преступления.

Отмечается, что эти подозреваемые могут быть привлечены к международной шпионской деятельности.

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Источник: Hurriyet