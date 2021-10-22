Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Глава банды Гаити угрожает убить похищенных миссионеров США

Гаїті поліція

Лидер гаитянской банды, которая, по словам полиции, удерживает 17 членов похищенной миссионерской группы, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены.

В данное время Уилсон Джозеф, глава банды 400 мавозо удерживает миссионеров, которых его люди похитили в Порт-о-Пренсе (Гаити) 27 сентября.

В понедельник началась спецоперация в связи с недавним всплеском похищений людей, совершаемых бандами.

В видео, размещенном в социальных сетях в четверг, Уилсон Джозеф поклялся громом, что если не получит то, о чем просит, застрелит американцев.

Джозеф также угрожал премьер-министру Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда  выступал на похоронах недавно убитых членов его банды.

— Ребята, вы заставляете меня плакать. Я плачу водой. Но я заставлю вас плакать кровью, — сказал он.

Читайте
На Гаити похищено 17 американских миссионеров с семьями

Банда похитила 17 американских христианских миссионеров и их семьи. Среди пленников оказались, в том числе, дети и женщины. Похищение произошло, когда миссионеры возвращались из детского дома в районе Круа-де-Буке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка