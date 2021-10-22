Глава банды Гаити угрожает убить похищенных миссионеров США

Лидер гаитянской банды, которая, по словам полиции, удерживает 17 членов похищенной миссионерской группы, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены.

В данное время Уилсон Джозеф, глава банды 400 мавозо удерживает миссионеров, которых его люди похитили в Порт-о-Пренсе (Гаити) 27 сентября.

В понедельник началась спецоперация в связи с недавним всплеском похищений людей, совершаемых бандами.

В видео, размещенном в социальных сетях в четверг, Уилсон Джозеф поклялся громом, что если не получит то, о чем просит, застрелит американцев.

Джозеф также угрожал премьер-министру Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда выступал на похоронах недавно убитых членов его банды.

— Ребята, вы заставляете меня плакать. Я плачу водой. Но я заставлю вас плакать кровью, — сказал он.

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Банда похитила 17 американских христианских миссионеров и их семьи. Среди пленников оказались, в том числе, дети и женщины. Похищение произошло, когда миссионеры возвращались из детского дома в районе Круа-де-Буке.