Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Евросовет выступил за скорейшее признание Covid-сертификатов третьих стран

Заголовок євросоюз

Лидеры Евросоюза договорились координировать свои действия для содействия свободным путешествиям через границы стран в пределах самого ЕС и въезда в Евросоюз, что будет обеспечиваться благодаря Covid-сертификатам.

Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призвал к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах и въезду в ЕС, а также просмотру двух рекомендаций.

— Еврокомиссию поощряют ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с третьими странами, — говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров.

Лидеры ЕС призвали к усилению борьбы с дезинформацией о Covid и вакцинах. Они видят в этом одну из причин того, почему часть жители блока не хотят делать прививки, а в некоторых странах ситуация очень сложная.

На основе опыта кризиса с коронавирусом в ЕС напомнили и о необходимости немедленного продолжения работы над доступом к лекарствам в государствах-членах Евросоюза.

— Чтобы и дальше увеличивать показатели вакцинации во всем ЕС, нужно усилить противодействие сомнениям относительно вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса, — отметили лидеры блока.

Они выразили готовность содействовать борьбе с пандемией в мире, в том числе благодаря увеличению доступности вакцины.

ЕС в очередной раз поддержал производство и вакцинацию в странах-партнерах.

Читайте
От коронавируса к новым катастрофам. Главные темы YES 2021

В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка