Евросовет выступил за скорейшее признание Covid-сертификатов третьих стран

Лидеры Евросоюза договорились координировать свои действия для содействия свободным путешествиям через границы стран в пределах самого ЕС и въезда в Евросоюз, что будет обеспечиваться благодаря Covid-сертификатам.

Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призвал к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах и въезду в ЕС, а также просмотру двух рекомендаций.

— Еврокомиссию поощряют ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с третьими странами, — говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров.

Лидеры ЕС призвали к усилению борьбы с дезинформацией о Covid и вакцинах. Они видят в этом одну из причин того, почему часть жители блока не хотят делать прививки, а в некоторых странах ситуация очень сложная.

На основе опыта кризиса с коронавирусом в ЕС напомнили и о необходимости немедленного продолжения работы над доступом к лекарствам в государствах-членах Евросоюза.

— Чтобы и дальше увеличивать показатели вакцинации во всем ЕС, нужно усилить противодействие сомнениям относительно вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса, — отметили лидеры блока.

Они выразили готовность содействовать борьбе с пандемией в мире, в том числе благодаря увеличению доступности вакцины.

ЕС в очередной раз поддержал производство и вакцинацию в странах-партнерах.

В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.