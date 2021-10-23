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Факты / Мир / Мировые новости
Лариса Божко |

Двое украинцев устроили погоню с полицией Польше: один попал в ДТП, второй бежал три км

полиция польська

Польские полицейские задержали двух украинцев вблизи города Бельск-Подляски.

Один из арестованных убегал от полиции, так как перевозил нелегальных мигрантов. Второй помогал ему, но попал в ДТП.

Полицейские преследовали микроавтобус, который  не остановился для проверки документов.

— Водитель микроавтобуса Renault не остановился по требованию полиции и начал убегать. Тогда правоохранители начали преследовать нарушителя, — сообщил представитель полиции Подляшья Томаш Крупа.

Полиции догнать микроавтобус мешал водитель автомобиля Nissan, который столкнулся с Honda. В ДТП пострадал один человек, а водителя Nissan задержала полиция.

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В то же время водитель микроавтобуса свернул на грунтовую дорогу и пытался скрыться своим ходом, бросив машину. Его задержали через три километра.

В микроавтобусе правоохранители обнаружили 12 человек, которые скорее всего нелегально попали в Польшу.

— Двух женщин и ребенка госпитализировали. Ребенок здоров, его забрали в больницу, чтобы не разлучать с матерью, — сказал представитель полиции Подляшья Томаш Крупа.

Оба водителя, по данным польской полиции, граждане Украины. Какое гражданство у людей из микроавтобуса устанавливается.

А в польском городе Тарчин задержали 44-летнего гражданина Украины, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и протаранил забор частного дома.

Источник: tvn24.pl

Фото: Depositphotos

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