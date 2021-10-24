Госдеп США присвоил россиянам статус бездомной нации

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки присвоил категорию бездомных национальностей гражданам Российской Федерации, которые пытаются получить визу в США.

Такой статус зачастую присваивают странам, которые не имеют консульских представительств с Соединенными Штатами, либо в которых неопределенная политическая ситуация.

Американские дипломаты отныне не уполномочены рассматривать заявления о предоставлении визы от граждан государств, относящихся к этой категории.

В этот же перечень также внесены Судан, Ливия, Сомали, Куба, Эритрея, Иран, Южный Сирия, Венесуэла и Йемен.

Россиянам рекомендовано обращаться за визами в консульские представительства США в Варшаве, либо в других странах по месту пребывания.