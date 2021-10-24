Китай вывел на орбиту спутник для испытания технологий по сбору космического мусора

Китай сегодня, 24 октября, успешно вывел на орбиту спутник Шицзянь-21 для испытания технологий по ликвидации космического мусора.
Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B, стартовавшей с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны.
— Носитель стартовал в 09.27 по пекинскому времени (4.27 по Киеву — Ред.), — сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.
Спутник проведет эксперименты по вывозу с орбиты космического мусора, в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.
Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства, усилив амбиции страны в космосе.
Корейская ракета-носитель II, известная как Nuri, стартовала из Космического центра в Кохини, что в провинции Чолла-Намдо, примерно в 500 км к югу от Сеула.
Ракета-носитель весом 200 тонн должна вывести 1,5-тонный макет спутника на низкую орбиту на высоте около 600-800 км над Землей.