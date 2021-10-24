Министр внутренних дел ФРГ выступил против введения пограничного контроля в ЕС

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выступил против введения пограничного контроля на внутренних границах ЕС в свете увеличения числа прибывающих в Европу нелегальных мигрантов, в том числе через Беларусь.

Зеехофер заявил, что внутри Европы не должно быть больше пограничного контроля.

— Это, однако, удастся только тогда, когда будет работать защита внешних границ, — сказал он.

Зеехофер отметил, что в свете притока мигрантов через Беларусь на границе Германии и Польши службу несут сотни сотрудников федеральной полиции Германии.

— Если будет необходимо, я готов усилить там присутствие, — сказал министр.

По его словам, в этом году уже произошло более 6 тыс. несанкционированных проникновений с территории Беларуси и Польши.

При этом он поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе.

— В духе европейской идеи я убежден в том, что мы должны знать, кто к нам прибывает. Вполне законно, если мы будем таким образом охранять внешнюю границу, чтобы не происходило незаконного пересечения. Тот, кто хочет въехать, должен выполнить условия, и это следует контролировать, — сказал глава МВД.

Он также указал, что в настоящее время «нерегулярный приток мигрантов» осуществляется в Германию по разным направлениям.

— Это хорошо известные маршруты миграции: из Греции через государства Западных Балкан, из Средиземноморья через Италию и в последние несколько месяцев все чаще через восточный маршрут из Беларуси и Польши, — сказал Зеехофер.

Парламент Польши утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Речь идет о сумме в $404 млн.