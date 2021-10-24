Нечеловеческие условия: Папа Франциск призвал ЕС не отправлять обратно мигрантов из Ливии

Папа Франциск обратился к Евросоюзу во время воскресного благословения с призывом принять мигрантов из Ливии.

По его словам, люди там страдают от жестоких и бесчеловечных условий, подобных тем, которые существуют в концентрационных лагерях.

Сейчас лидеры Европейского Союза пытаются преодолеть разногласия относительно того, как вести себя с мигрантами на территории стран-членов ЕС. Проблема, питающая поддержку националистических и популистских групп по всему Евросоюзу, пока актуальна для всех участников.

— Мы должны положить конец возвращению мигрантов в опасные страны, — сказал Папа,

По его словам, приоритет должен быть отдан спасательным операциям на море, упорядоченной высадке, альтернативам тюрем и путям к процедурам иммиграции и убежищам.

Франциск призвал международное сообщество соблюсти обещания и найти долгосрочные решения для управления миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье.

— Многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются бесчеловечному насилию. Как сильно страдают те, кого отправляют обратно! Там настоящие лагеря, — сказал Папа.

Источник: Vatican News