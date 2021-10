Мощный взрыв в Уганде: два человека погибли, семеро пострадавших

В воскресенье, 24 октября, в пригороде столицы Уганды прогремел взрыв в закусочной.

В результате происшествия два человека погибли на месте, еще семеро пострадали.

Жертвами взрыва оказались мужчина и молодая женщина. По словам комиссара полиции Асана Касинга, всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали .

На место происшествия прибыли оперативники и саперы. Следователи выясняют, причастен ли кто-либо к взрыву в многолюдном заведении.

This video shows survivors of the Komamboga explosion moments after it happened. At least 2 people have died as a result of this explosion. These tearful survivors are friends to one of the victims who died on the spot. #NTVNews

Read more ????https://t.co/XAKoZcvEwa pic.twitter.com/fUyeDAOmIv

— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 24, 2021