Мощный взрыв в Уганде: два человека погибли, семеро пострадавших

В воскресенье, 24 октября, в пригороде столицы Уганды прогремел взрыв в закусочной.

В результате происшествия два человека погибли на месте, еще семеро пострадали.

Жертвами взрыва оказались мужчина и молодая женщина. По словам комиссара полиции Асана Касинга, всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали .

На место происшествия прибыли оперативники и саперы. Следователи выясняют, причастен ли кто-либо к взрыву в многолюдном заведении.

This video shows survivors of the Komamboga explosion moments after it happened. At least 2 people have died as a result of this explosion. These tearful survivors are friends to one of the victims who died on the spot. #NTVNews Read more ????https://t.co/XAKoZcvEwa pic.twitter.com/fUyeDAOmIv — NTV UGANDA (@ntvuganda) October 24, 2021

Что примечательно, буквально за пару дней до происшествия посольства Франции и Великобритании со ссылкой на разведданные предупреждали о возможности теракта в Уганде.

В стране, как известно, действует террористическая группировка Аль-Шабаб. Боевики причастны к теракту, совершенному в 2010 году, когда погибли свыше 75 человек.