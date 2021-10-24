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Дмитро Кудрявцев |

Мощный взрыв в Уганде: два человека погибли, семеро пострадавших

вибух

В воскресенье, 24 октября, в пригороде столицы Уганды прогремел взрыв в закусочной.

В результате происшествия два человека погибли на месте, еще семеро пострадали.

Жертвами взрыва оказались мужчина и молодая женщина. По словам комиссара полиции Асана Касинга, всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

На место происшествия прибыли оперативники и саперы. Следователи выясняют, причастен ли кто-либо к взрыву в многолюдном заведении.

Что примечательно, буквально за пару дней до происшествия посольства Франции и Великобритании со ссылкой на разведданные предупреждали о возможности теракта в Уганде.

В стране, как известно, действует террористическая группировка Аль-Шабаб. Боевики причастны к теракту, совершенному в 2010 году, когда погибли свыше 75 человек.

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Фото: Depositphotos

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