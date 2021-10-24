Румыния сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и снова ввела комендантский час

В Румынии снова вводят комендантский час. Теперь для доступа в большинство общественных заведений страны Covid-сертификаты стали обязательными.

Правительство ввело общенациональные ограничения, а также сообщило о рекордном количестве ежедневных смертей и заражений коронавирусом в октябре.

Страна заняла второе место с конца в ЕС по уровню вакцинации от коронавируса.

— Сложилась катастрофическая ситуация. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия (для борьбы с коронавирусом — Ред.), а именно вакцины, — заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

Он добавил, что к рекордному количеству ежедневных смертей привело нежелание большинства граждан делать прививки.

— Этой ситуации можно было избежать, — добавил Арафат.

Новые меры будут действовать месяц. Сейчас в Румынии предусмотрено ограничение на передвижение людей с 22.00, а также закрытие магазинов и ресторанов с 21.00.

Только людям, которые вакцинировались или переболели, разрешат доступ к большинству общественных мест, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Религиозные службы также будут проводить без требования сертификата о вакцинации.

Масочный режим в общественных местах станет обязательным. Свадьбы и другие частные мероприятия запретили.

Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала работать удаленно.

Более трети взрослых румын полностью вакцинировались от коронавируса на фоне недоверия к государственным институтам и дезинформационным кампаниям.

Правда, на этой неделе количество прививок возросло. Люди, видимо, отреагировали на драматические новости о переполненных больницах и летальных случаях.

Только 22 октября более 86 тыс. человек получили первую дозу вакцины, что является рекордом в Румынии за один день.